قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية.. كواليس إخماد حريق هائل يلتهم 4 منازل في الزرايب
فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب.. صور
150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ابتكره علماء الذرة.. ما هي ساعة يوم القيامة؟

ساعة يوم القيامة
ساعة يوم القيامة
أمينة الدسوقي

سجلت ساعة يوم القيامة أقرب توقيت لها على الإطلاق من لحظة الفناء العالمي، بعدما وصلت إلى 85 ثانية، متقدمة أربع ثواني مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر رمزي على تصاعد المخاطر التي تهدد مستقبل البشرية.

وتعد هذه اللحظة هي الأقرب إلى الكارثة في تاريخ الساعة الممتد منذ نحو 79 عامًا، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 89 ثانية، وفق تقارير إعلامية دولية.

تصعيد عالمي ومخاطر نووية متزايدة

أعلنت نشرة علماء الذرة، الجهة التي ابتكرت الساعة خلال فترة الحرب الباردة، أن التوقيت الجديد يعكس تصاعد التوترات الدولية والمخاطر الناجمة عن السياسات العالمية، خاصة في ظل تصاعد النزعات القومية والعدائية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأكد البيان الصادر عن النشرة، بعد مشاورات مع مجلس يضم ثمانية من الحائزين على جائزة نوبل، أن العالم يواجه مرحلة شديدة الخطورة بسبب تراجع التعاون الدولي وارتفاع احتمالات الصراع العسكري.

تحذيرات من سباق تسلح نووي جديد

حذّر مجلس إدارة الساعة من تزايد خطر سباق التسلح النووي، خاصة مع انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة” بين الولايات المتحدة وروسيا دون أي مؤشرات على تجديدها.

وقال الفيزيائي الأمريكي دانيال هولز إن العالم قد يشهد للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن سباقًا نوويًا بلا قيود أو ضوابط دولية.

كما أعرب المجلس عن قلقه من تهديدات باستئناف التجارب النووية، إضافة إلى خطط تطوير نظام الدفاع الصاروخي المعروف بـ“القبة الذهبية”، والتي قد تؤدي إلى عسكرة الفضاء وزيادة التوترات الاستراتيجية.

مخاوف سياسية واجتماعية

وأشار البيان إلى أن تصاعد السياسات الأحادية، وتراجع الالتزام بالمنظمات الدولية، وزيادة استخدام القوة في الداخل والخارج، قد يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار العالمي.

وأكد المجلس أن التاريخ يثبت أن غياب المساءلة الحكومية غالبًا ما يقود إلى الصراع والبؤس.

ما هي ساعة يوم القيامة؟

ساعة يوم القيامة هي نموذج رمزي ابتكره علماء ذرة عام 1947، من بينهم مشاركون سابقون في مشروع مانهاتن، لقياس مدى اقتراب البشرية من تدمير نفسها عبر التكنولوجيا التي طورتها.

ويمثل منتصف الليل لحظة الفناء أو الكارثة العالمية النظرية.

من يحدد توقيت الساعة؟

يحدد توقيت الساعة مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة، بالتشاور مع مجلس رعاة يضم نخبة من الخبراء العالميين وعددًا من الحائزين على جائزة نوبل.

وقد بدأت الساعة عام 1947 عند سبع دقائق قبل منتصف الليل، بينما سجلت أكثر فترات الأمان عام 1991 عند 17 دقيقة قبل منتصف الليل بعد نهاية الحرب الباردة.

دعوة للتحرك قبل فوات الأوان

ورغم الطابع التحذيري للساعة، يؤكد القائمون عليها أنها ليست أداة للتنبؤ بالمستقبل، بل دعوة عاجلة لقادة العالم لاتخاذ خطوات مسؤولة عبر الدبلوماسية، والحد من التسلح النووي، والتعاون لمواجهة التغير المناخي والأزمات العالمية.

ساعة يوم القيامة ما هي ساعة يوم القيامة التغير المناخي الأزمات العالمية يوم القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواعيد مباريات المنتخب الودية استعدادا لكأس العالم

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 29-1-2026 والقنوات الناقلة

الأهلي

لاعب جديد من بتروجت يدخل حسابات الأهلى بعد صفقة هادى رياض

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد