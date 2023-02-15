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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في معرض القاهرة الدولي للابتكارات

هندسة حلوان تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية

كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بعد فوزه بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي السابع  للابتكار ٢٠٢٣ 

وذلك بعد تقديم مشروع إبداعي يقوم على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة.

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ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بهندسة المطرية، وجاءت الفكرة لمجموعة من الطلاب بالقسم تحت إشراف دكتور مصطفي محمد احمد.

وأكد رئيس الجامعة علي دعم الجامعة للباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، داعيًا إلى ضرورة تلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها، مؤكدًا أن المشاريع الطلابية تقدم أفكار جديدة تعكس آمال واحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، كما تساهم الجامعة في تشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقوم فكرة مشروع طلاب هندسة المطرية جامعة حلوان على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة وعمل مقارنه علميه كامله بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية و البيئية و إمكانية استخدامها بالسوق المصري.

وفكره عمل المشروع تعتمد علي ثلاث جوانب مهمه على المستوى العالمي تساهم في مواجهة أزمات البترول العالمية وارتفاع أسعاره، الاستهلاك العالي منه في سيارات الاحتراق الداخلي.

 وتعالج السيارة مشكلة تأثر البيئة والمناخ العام بملوثات سيارات الاحتراق الداخلي، ويأتي ذلك في ظل التحول العالمي ل ”التنقل الأخضر " والعمل بالسيارات الكهربية والتحول "للمدن الخضراء"، وتتميز السيارة بأنها اقتصاديه، فالسيارات الكهربية تستهلك الطاقة بصورة منخفضة.

وعلى المستوى المحلى يدعم المشروع تبني الدولة الإتجاه العالمي "للتنقل الأخضر " و "المدن الخضراء"، في ظل اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث المناخ الناتج عن عوادم السيارات وتنفيذ مبادرات الاحلال والتجديد، بتوجيه خاص من الرئيس" عبد الفتاح السيسي، وتدعم السيارة اهتمام الدولة الكبير بقطاع السيارات الكهربية وتشجيع المناخ الاستثماري والمستثمرين للنهوض بتلك الصناعة في مصر.

وعلى المستوى العلمي والهندسي  يتميز المشروع بتطبيق المناهج العلمية الهندسية بشكل عملي في عمليات التحويل واجراء الاختبارات علي المنتج النهائي، وذلك بإضافه رؤية هندسيه جديدة لتحويل سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربيه بالكامل، حيث يستهدف المشروع إيجاد حلول هندسية مناسبة للمشاكل التي تواجه عمليات التحويل و الحفاظ علي كفاءة السيارة بعد التحويل.

كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
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