فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستتوجه إلى ليبيا اليوم الأربعاء استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.