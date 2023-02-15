مصم تيشيرت نادي أسوان: الفكرة تعبر عن الهوية الفرعونية

أبهر الجميع بتصميم تيشرت نادي اسوان الرياضي

نال تيشيرت نادي أسوان الرياضي إعجاب الجميع، في الداخل وفي الخارج، حيث تميز القميص الجديد بخريطة نهر النيل الذي يمثل أهم الملامح التاريخية لمصر، بجانب نقوش هيروغلوفية من لغة المصريين القدماء.. حلمي هشام علام مصمم تيشيرت نادي أسوان الذي كان لاعبا في أندية كرة القدم بالدوري المصري الممتاز، مثل حرس الحدود و الإسماعيلي وبتروجت والمقاولون العرب.

قال حلمي هشام علام إن فكرة تصميم التيشرت جاءت من رغبته في عمل تصميم يعبر عن الحضارة المصرية، وتم اختيار وضع الحروف الهيروغليفية، على جهة اليمين من تيشرت نادي أسوان، إضافة إلى نهر النيل، وحقق التيشرت الأسود لنادي أسوان أكبر مبيعات في مصر، وتم اختياره ضمن أفضل 10 تصميمات لتيشيرتات رياضية في العالم من جانب كبري شركات الملابس الرياضية.

وعن اختيار اللون الذهبي، أوضح أنه أنسب لون يعبر عن الهوية الفرعونية، وقد نال إعجاب الجميع، وبالأخص في أول أيام عرضه أمام اللاعب البرازيلي السابق رونالدينو حين زار مصر مؤخرا، وأشاد بالفكرة وبالتصميم كثيرا.



وأضاف: "بعد اعتزال كرة القدم، فكرت على الفور في إنشاء مصنع ملابس صغير، رغبة مني في التواجد بمجال الرياضة وسط الأندية المصرية، ولم أتخيل أن أترك بصمة في مجال تصميم وتصنيع الملابس بعد عامين ونصف فقط".

وصمم علام عددا من الملابس الرياضية الخاصة بأندية مصرية وآسيوية وإفريقية مثل الإسماعيلي وحرس الحدود المصريين، والمريخ السوداني، وحطين والاعتماد والحزم وأبها في السعودية، والعروبة الليبي.

وعبّر علام عن حماسه الشديد لتصميم منتخب مصر إن أتيحت له الفرصة من قبل المسئولين، ووعد بأن يكون ذلك أقوى تصميم حدث في تاريخ مصر، كونه يعمل بالفعل حاليا على تجهيز نسخة أولية منها ليصبح جاهز إذ ما كُلف بذلك.

وأشار علام إلى أن نجاحه اعطاه دافعا كبيرا للتطوير في التصميمات الجديدة، والمنافسة مع تصميمات الأندية الأوروبية، فقد تواصل معه بالفعل العديد من الأندية المصرية التي ترغب في التعاقد معه لتصميم القمصان الخاصة بهم.