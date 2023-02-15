أصبح اسم البلوجر عمرو راضي وخطيبته عارضة الأزياء هدير النحاس الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها “انستجرام، فيسبوك، تويتر” إثر خطوبته لها داخل السينما وسط حضور أصدقائهم.

وخلال ذلك، أثارت صورة نشرتها البلوجر محمد عصام الجمل برفقة عمرو راضي وخطيبته هدير النحاس حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب صورته معهما وكذلك وصفه للصورة وتعليقات المخطوبين عليه.

كتب البلوجر محمد عصام في الصورة التي توسط فيها البلوجر عمرو راضي وخطيبه هدير النحاس: “أحلى واحدة شافتها عينه بجد والله” في إشارة إلى عمرو راضي ورؤيته لخطيبته هدير النحاس.

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

عمرو راضي وهدير النحاس

من جانبه، علق عمرو راضي بمجموعة من القلوب الحمراء على منشور صديقه البلوجر “محمد عصام” بينما علقت هدير الناس" أحلي إكس في حياتي" في إشارة إلى خطيبها عمرو راضي.

وقد أثار هذا المنشور حيرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مما وصل لهم التعليقات بشكل خاطىء، حتي علق لهم البعض: “بتتكلم على خطيبها”، “بلاش سوء ظن”، “إيه الظلم دا، فاهمين غلط”.

وفي وسط عرض فيلم داخل السينما، عرض البوجر عمرو راضي الزواج على حبيبته هدير النحاس بشكل صفق له الكثريين وسط هتافات من المتواجدين بينما انتقده آخريين عبر السوشيال.

هدير النحاس عارضة أزياء يتابعها أكثر من 200 ألف حساب عبر منصة موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”

كما تملك عارضة الأزياء هدير النحاس علامة تجارية لبيع الملابس، حيث يتابعها بها نحو 63 ألف شخص.