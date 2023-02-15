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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جلطة في شريان حساس.. تفاصيل حالة نجل محمد ثروت بعد دخول للمستشفى

صدى البلد

تعرض المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت أمس لأزمة صحية مفاجئة. نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشر عبر حسابه صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لضغط شديد بالعمل مما أدى إلى إصابته بجلطة فى شريان حساس واضطراب فى الجهاز العصبى.

وعلى جانب اخر كان كشف المطرب محمد ثروت عن أغنيته المقبلة وذلك بعد نجاح اغنيته الاخيرة “هنسيب لمين الغنا” والتى تم طرحها عبر اليوتيوب.

وقال محمد ثروت فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : “هناك عدد من الأغاني يتم طرحها بشكل متتالٍ خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأغنية المقبلة مع الملحن محمد رحيم ولكن لا يمكن الكشف عن تفاصيلها في الفترة الحالية، ولكن لن تقدم في شكل ألبوم كما هو متعارف عليه”.

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وكشف المطرب محمد ثروت عن سر تحمسه للاغانى الجديدة التى أعادته إلى الغناء والتى كان آخرها أغنية هنسيب لمين الغنا والتى تم طرحها منذ ايام وحققت نجاحا كبيرا.

وأضاف محمد ثروت : "كنت حريصًا على هذا الأمر مع فريق عمل الأغنية، وأحاول دائما فى هذه الفترة أن أقدم أغاني تليق باسمي وفى نفس الوقت قريبة من ذوق الجمهور والتطور الذى شهدته الساحة الغنائية في الفترة الأخيرة، وأرى أن هذه الأغنية وأغنية “يا مستعجل فراقي” ساهمت فى معرفة الجمهور أو الشباب تحديدا عليّ كمطرب، خاصة أن الشباب الحالي لم يرَ الأغانى الخاصة بي أو يتعلق بها، أرى أن لا مانع أن نتكلم بلغة العصر الحالية.

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