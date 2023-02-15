عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العربية اتهشّمت .. سقوط كونتينر من مقطورة فوق سيارة في الإسكندرية

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

شهد طريق المكس غرب الاسكندرية، حادثا مروريا، اليوم الاربعاء، إثر سقوط كونتينر من مقطورة على سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق فى اتجاه الطريق الساحلي ولم تسفر عن أية إصابات أو وفيات.

بدأت الواقعة، عندما تلقت إدارة مرور الإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق المكس.

افتتاح معرض "أجندة" في دورته السادسة عشرة بمكتبة الإسكندرية

 وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير مقطورة محملة بكونتنرات انزلق احدهم على سيارة ملاكى وتسبب فى تهشم السيارة ولم تسفر عن ايه اصابات.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات وونش الانقاذ وإزالة أثار الحادث من حرم الطريق وفتحه للسيارات لمنع تعطل الحركة المرورية.

الاسكندرية حادث مروري غرب الإسكندرية الحركة المرورية الطريق الساحلي حركة المرور سيارة ملاكى تعطل الحركة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إنقاذ مسنّة تركية من تحت ركام مبنى بعد 212 ساعة على وقوع الزلزال

الجيش الأمريكي يعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا

الرئيس : كامل الدعم لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الثلاثية

لو معاك 80 ألف جنيه .. إليك أحسن 5 سيارات مستعملة| صور

الصحة العالمية تعلن قرب نهاية فيروس كورونا

الأطباء تتحرك لنجدة متضرري زلزال سوريا|رصد 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى للمساعدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. عمرو راضي لخطيبته هدير النحاس: كنت مخبيكي في قلبي

في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. علامة غريبة تكشف عن الأعراض

العنكبوت عمل فيها خروف..مصير مسجون حاول الهروب في بوليفيا.. صور

فهمتوا غلط.. بلوجر يثير الجدل برفقة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

محتار.. في أي بطولة يشارك الأهلي دوري السوبر الأفريقي أم البطولة العربية؟

مش لاحقين .. هل تلغي التعليم الامتحانات الشهرية بالترم الثاني

زلزال مصر ولبنان.. العالم الهولندي يجدد تحذيراته ويستشهد بحركة الكواكب

لا تعليق.. ماذا قالت محامية الفتاة قاتلة والدتها في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ