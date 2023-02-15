العربية اتهشّمت .. سقوط كونتينر من مقطورة فوق سيارة في الإسكندرية

شهد طريق المكس غرب الاسكندرية، حادثا مروريا، اليوم الاربعاء، إثر سقوط كونتينر من مقطورة على سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق فى اتجاه الطريق الساحلي ولم تسفر عن أية إصابات أو وفيات.

بدأت الواقعة، عندما تلقت إدارة مرور الإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق المكس.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء سير مقطورة محملة بكونتنرات انزلق احدهم على سيارة ملاكى وتسبب فى تهشم السيارة ولم تسفر عن ايه اصابات.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات وونش الانقاذ وإزالة أثار الحادث من حرم الطريق وفتحه للسيارات لمنع تعطل الحركة المرورية.