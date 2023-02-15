السيطرة على حريق شب بمطعم مأكولات شهير في بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب حريق نشب في مطعم مأكولات بمدينة بنها، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك المطعم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات سورية شهير وسط مدينة بنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد محمد سعيد مرسى مفتش مباحث شمال القليوبية والرائد أحمد عبدالجليل رئيس مباحث قسم ثان بنها وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.