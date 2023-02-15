أحمد موسى يشيد بقرار تأجيل الضريبة العقارية على مزارع الدواجن ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عام 2016 شهد أزمة كبيرة في لبن الأطفال الذي اختفى من الأسواق خلال تلك الفترة مما رفع أسعاره من 30 جنيها لـ 60 جنيها، حتى قررت الدولة التدخل، وخلال شهرين نجحت في إنهاء الأزمة لليوم.



وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه مطلوب من الدولة حاليا التدخل لا سيما أن هناك بعض الأزمات تتسبب فيها شركات واحتكار بعض التجار على غرار أزمة الدواجن.



وأوضح أن الدولة أفرجت خلال الفترة الماضية عن 2 مليون طن أعلاف، لكن يبدو ضرورة التدخل للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار الدواجن رغم كم الإفراجات، مضيفا: طن الأعلاف وصل اليوم 16 ألف جنيه، وطن الصويا وصل 31 ألف جنيه».



ولفت إلى أنه متبقي 1.5 طن أعلاف في الموانئ بقيمة 4.5 مليار دولار تقريبا، مؤكدا أن إخفاء الأعلاف يساهم في ارتفاع الأسعار «في ناس للأسف الشديد يتاجرون في الأزمات».



وشدد على أن الدولة حريصة على صناعة الدواجن وزراعة الأعلاف ومربي الدواجن والتجار: «مش عايزه تضايق اللي بيربي».



وتابع: «علشان كده مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتأجيل الضريبة العقارية على مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات، لازم الدولة تدخل بأدواتها، إديهم العلف بشكل مباشر بدون وسطاء إحنا شوفنا الوسطاء بيخفوها».

