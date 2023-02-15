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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين..أحمد موسى يعرض تقريرا عن مبادرة ستر وعافية بأسيوط

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ مبادرة من التحالف الوطنى وهي تنظيم قوافل ستر وعافية فى قرية النواورة بمحافظة أسيوط، وذلك بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.

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وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين فى غاية السعادة، وأن المبادرة تذهب لـ المواطن الذى يستحق.

وأوضح أن الكشف بـ 300 جنيه كثير على المواطنين، ولكن المبادرة تتيح الكشف بالمجان على الأطفال و كبار السن.

ولفت إلى أن هناك 13 مؤسسة وجمعية فى قرى أسيوط، لمساعدة المواطنين، والمواطنون يشكرون الجميع، وأوضح أن هناك بعض الغارمات كن يواجهن الحبس ولكن المبادرة دفعت عنهم الأموال.

وتابع :" كانت هناك سيدة عليها مبلغ 50 ألف جنيه، وقامت الجمعيات و المؤسسات بالسداد عنها".

وأعربت السيدات عن فرحتهن بتلك المبادرة، وتمنين تكرارها، وقدمن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع المشاركين فى المبادرة.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم المرحلة الـ 19 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية النواورة وتوابعها - مركز البداري - محافظة أسيوط وشارك في القافلة مؤسسة أبو العينين الخيرية و13 كيانا من كيانات التحالف، لتقديم خدماتهم لعدد يتخطي 25 ألف مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، وتتم الخدمات من خلال 3000 متطوع وتنفيذي.

وتتضمن الخدمات التي يقدمها التحالف الخدمات الطبية بتخصصات (الرمد - انف واذن وحنجرة - عظام - اطفال - باطنة - اسنان - القدم الصحيح - جلدية - نساء) الكشف والأدوية بالمجان، وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر ، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

وتشارك بالقافلة أيضا حملة طرق الأبواب  لتوزيع مواد غذائية ولحوم من خلال مبادرة خيرك سابق للتحالف و بطاطين وألحفة ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بالإضافة الى إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، ومساعدة فك كرب عدد من الغارمات بالإضافة الي نشر ثقافة التطوع من خلال أحد الأشكال غير النمطية عن طريق التدريب ودمج المتطوعين و الاشتراك في الانشطة ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع وتطبيق المرشد الذكي

تتضمن أيضا الحملة مدرسة حقلية لتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين المنضمين لمبادرة ازرع بمحافظة أسيوط، وفي اطار قافلة ستر وعافية بمحافظة أسيوط سيتم مساعدة عدد من الاسر بوصلات المياه النظيفة بقرية العتمانية من خلال جمعية الأورمان؛ بخلاف الجزء الترفيهي من خلال اقامة كرنفال للأطفال وتوزيع ألعاب وهدايا ورسوم ومسرح عرائس.

أحمد موسى التحالف الوطني قوافل ستر وعافية أسيوط أبو العينين مؤسسة ابو العينين

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