باحث بشئون الإرهاب: تنظيم داعش دعا مصابي زلزال سوريا للهجرة لمناطق سيطرته

أكد أحمد كامل البحيري، الباحث المتخصص في شئون الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات، أن زلزال 6 فبراير الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا محزن وموجع للطرفين التركي والسوري، مشيرا إلى أن إدلب وريف حلب المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال.

وأضاف البحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن 60% من الضحايا من زلزال سوريا كانوا من إدلب وريف حلب، مشيرًا إلى أن هناك 27 تنظيما إرهابيا في إدلب وريف حلب منهم من هو تابع للقاعدة أو تابع لداعش الإرهابي، بجانب التنظيمات المحلية التي لا تعبر الحدود استغلت التنظيم.

وتابع: "تنظيم داعش الإرهابي استغل الزلزال كدعاية له عبر جريدته الرسمية، كما أنه دعا ضحايا الزلزال بالهجرة إلى المناطق التي يسيطر عليها، إلا أن التنظيم يتعرض لهزة كبرى وهو في أضعف حياته منذ عامين أو أكثر"، منوهًا بأن جبهة النصرة تسيطر على 100% على إدلب والريف.