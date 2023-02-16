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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل بسكويت التمر السريع| أحلى من الجاهز

بسكويت التمر السريع
بسكويت التمر السريع

بسكويت التمر السريع من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك او ضيوفك في المنزل.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت التمر السريع بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

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مقادير بسكويت التمر السريع

ربع كيلو عجوة مفرومة 
4 باكيت بسكويت سادة 
ربع كوب سميد ناعم 
نصف كوب لبن بودر
2 معلقة كبيرة زبدة ذائبة
2 ملعقة كبيرة قشطة 
كوب سمسم محمص

 

طريقة تحضير بسكويت التمر السريع


في طاسة على النار نضع السميد واللبن البودر ونقلب تقليب مستمر دون انقطاع حتى يأخذ لون ذهبي فاتح ثم نرفعه من على النار ونضع عليه القشطة والزبدة والعجوة ونعجن جيداً حتى تمام الامتزاج وحتى تصبح العجوة لينة ثم نحضر كيسين ثلاجة وندهنهم بالزبدة ونضع معجون العجوة بينهما ونفرده بشكل مستطيل ثم نرفع الكيس العلوي فقط ونبدأ برص البسكويت على حرف التمر ثم نقلبه لعمل طبقة أخرى فوقه "مثل الرول" ونرص البسكويت ثم نقلبه ونكرر بحيث نكون ثلاث طبقات من التمر والبسكويت ثم نغلف رول التمر كاملاً بالسمسم ونلف عليه الكيس ونضعه في الثلاجة لمدة ٤ ساعات ثم يقدم بالهنا والشفا

 

بسكويت التمر السريع طريقة عمل بسكويت التمر السريع مقادير بسكويت التمر السريع طريقة تحضير بسكويت التمر السريع الشيف فاطمة أبو حاتي

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