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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول الشاي بهذه الكمية يصيبك بمرض خطير

الشاي
الشاي

الشاي من المشروبات الدافئة التي يعشق الكثير من الأشخاص ، تناولها مما يدفع البعض إلى الإفراط في تناوله دون وعي لعدد الأكواب التي تناولها.

ووجدت دراسة عن الخرف أن هناك مشكلة قد تكون مستعصية على من يشربون الشاي بكثرة.

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وقد يزيد تناول مشجعي فنجان الشاي أكثر من 13مرة في اليوم من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال فريق جامعة هونغ كونغ الصينية إن كل كوب إضافي من الشاي "يقلل بشكل كبير من المادة الرمادية" في الدماغ ، مما "يشير إلى أن الإفراط في شرب الشاي قد يؤدي إلى انخفاض في وظائف اللغة والذاكرة".

وأضاف: "تسلط نتائجنا الضوء على آلية جديدة محتملة لتناول الشاي لزيادة خطر مرض الزهايمرعن طريق تقليل حجم المخ."

ومع ذلك ، وجدوا أيضًا أن تناول كوب إلى ستة أكواب من الشاي يوميًا قد يقلل بالفعل من خطر الإصابة بالخرف.

ويشرب البريطانيون 100 مليون مشروب في اليوم ، ووجدت دراسة أخرى أجرتها شركة الأثاث SCS أن واحدًا من كل 20 لديه 12 شرابًا بمتوسط 5.2 للرجال والنساء 4.4. 

كما يزيد احتمال تناول الرجال لأكثر من 12 كوبًا يوميًا بنسبة 6٪ مقارنة بالنساء.

في غضون ذلك ، حذرت الدراسة الصينية من أزمة مرض الزهايمر بسبب شيخوخة السكان. 

وقالت: "ما يقرب من 55 مليون شخص يعيشون مع مرض الزهايمر أو أشكال الخرف ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.

وبحلول عام 2050 ، سيعيش واحد من كل 85 مصابًا بمرض الزهايمر في جميع أنحاء العالم ، مما يزيد من مخاطر الإعاقة وعبء المرض وتكاليف الرعاية الصحية."
المصدر: mirror

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