وجبة اقتصادية.. طريقة عمل أرز بالعدس بجبة والخضار

أرز بالعدس بجبة والخضار من الأكلات غير التقليدية والتي لا يعرفها البعض ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أرز بالعدس بجبة والخضار.



مقادير أرز بالعدس بجبة والخضار



٣كوب أرز مصري

٢كوب عدس بجبة مسلوق

٢كوب بسلة بالجزر

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

مرقة

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير أرز بالعدس بجبة والخضار



في حلة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصلة ونشوحها ثم نضع الثوم ونشوحه ثم نضيف الكزبرة الجافة ونقلب ثم نضع البسلة بالجزر ونقلب ثم نضع الأرز ونقلب ثم نضع العدس والكمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً ثم نضيف المرقة ونقلب ونتركه حتى تمام النضج ويقدم بالهنا والشفا