عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع لخارج المملكة

التبرع بالاموال -
التبرع بالاموال - ارشيفي

 
أكدت رئاسة أمن الدولة بالسعودية ، على ضرورة التقيّد بضابط التبرع لخارج الوطن، وذلك يكون عبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك، والمتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

‏وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ شددت "أمن الدولة" في بيان لها على من يرغب في التبرع خارج الوطن- المملكة العربية السعودية- بأنّ الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكرت رئاسة أمن الدولة ان التبرع خارج السعودية  دون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد يقود المتبرع إلى الوقوع في تمويل الإرهاب من حيث لا يعلم.

مقطع مجتزأ .. سيدة تثير جدلا واسعا في السعودية وبيان عاجل من السلطات

السعودية .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم بشأن الامتحانات

السعودية مركز الملك سلمان الإرهاب قرارات عاجلة مركز الملك سلمان للإغاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. مفاجأة لـ مشجعي الأبيض |فيديو

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

عكس التوقعات| آخر تحديث لـ أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 15 فبراير

الحكومة تحاصر العشوائيات.. تحرك جديد لتطوير 3 مناطق غير مخططة وهذه أشهرها

المصيلحي يصدر قرارا جديدا بشأن تكلفة إصدار بطاقات التموين

لا تشتروه.. سلامة الغذاء تحذر: لانشون شهير بفضلات الفئران يباع بالأسواق.. فيديو

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

وفاة لاعب ملاكمة بالضربة القاضية في ختام بطولة الجمهورية بطنطا

موضوعات متعلقة

مملكة الإنسانية.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة الشتاء علي اللاجئين

مركز الملك سلمان للإغاثة: دورات تدريبية في مجالات العيادات الطبية لـ1585 فردا

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر مستعدة دائما للتفاوض في ملف السد الأثيوبي ولكن بشكل جدي.. فيديو

مفيش مجاملة للأهلي.. ثروت سويلم: حل أزمة قيد لاعبي الزمالك الجدد قريبا|فيديو

اتسجن 28 سنة .. براءة أمريكي من تهمة القتل | شاهد

السعودية.. بيان عاجل من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع لخارج المملكة

تركيا..اعتقال 15 شخصا طالبوا بإطلاق النار على السوريين والأفغان في مناطق الزلزال

دور على الموبايل ده عندك.. بيتباع مستعمل بـ 42 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبنة الكريمي بكل الأنواع .. 4 وصفات مختلفة زي المصانع

القاضية أنهت حياته.. رامز حلم ببطولة الجمهورية للملاكمة وعاد جثة على الأعناق

أشبه بقوم عاد وليسوا بشرا.. من هم عمالقة نيفادا؟

من غير علاج .. خطوات تحمي أطفالك من أمراض الشتاء

فيديو

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ