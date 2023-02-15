السعودية.. بيان عاجل من رئاسة أمن الدولة بشأن التبرع لخارج المملكة



أكدت رئاسة أمن الدولة بالسعودية ، على ضرورة التقيّد بضابط التبرع لخارج الوطن، وذلك يكون عبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك، والمتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

‏وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ شددت "أمن الدولة" في بيان لها على من يرغب في التبرع خارج الوطن- المملكة العربية السعودية- بأنّ الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكرت رئاسة أمن الدولة ان التبرع خارج السعودية دون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد يقود المتبرع إلى الوقوع في تمويل الإرهاب من حيث لا يعلم.