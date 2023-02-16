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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جوتيرش يحذر من خطر نزوح جماعي يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم" مع وكيل تعليم الفيوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

من البنوك| تجارة القاهرة : لدينا دورات تدريبية طوال العام
كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، كيفية تأهيل الطلاب إلى سوق العمل بشكل صحيح.

تعليم الفيوم.. التصفيات النهائية للمرحلة الثانوية من مسابقة أوائل الطلبة
حصدت مدرسة زهراء الأندلس المركز الأول، ومدرسة محمد مصطفى الخولى تحصد مركز ثاني على مستوى الفيوم فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية ، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالفيوم.

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم" مع وكيل تعليم الفيوم
عقدت اللجنة التنسيقية العليا لمشروع "صحتهم مستقبلهم" الممول من منطقة اليونيسيف برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم اجتماعا بحضور الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ورحاب عريق وكيل المديرية والدكتور ايهاب جبريل مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى والدكتور ريمون شكرى المسئول الميداني باليونسيف  وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية المشاركة بالمشروع وعدد من قيادات الشركة.

جامعة الفيوم تنظم المؤتمر العلمي الدولي «قضايا المجتمع في ظل المتغيرات المعاصرة»
شهد  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثلاثون تحت عنوان (قضايا المجتمع في ظل المتغيرات المعاصرة: التحديات.. المواجهة.. ورؤى الشركاء)، الذي تنظمه كلية الخدمة الاجتماعية على مدار يومين خلال الفترة من ٢٠٢٢/٢/١٥ وحتى ٢٠٢٢/٢/١٦،  تحت إشراف أ.د عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

من المركز الأول إلى الثالث .. قيمة جوائز مسابقة العباقرة بـ جامعة حلوان
عقدت التصفيات الأولية لمسابقة العباقرة على مستوى كليات جامعة حلوان التي بدأت المرحلة الأولى منها على مستوى الكليات لاختيار (4) طلاب من الطلاب المتميزين علمياً وثقافياً بواقع (2 طالبات + 2 طلبة) للمشاركة  في المسابقة على مستوى الجامعه، اشتملت المسابقة علي مجالات متعددة في (الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، الفنون، التكنولوجيا، المعلومات العامة، اللوحات والمعالم).

جوتيرش يحذر من خطر نزوح جماعي يهدد 900 مليون شخص في العالم
حذر الأمين العام لـ الأمم المتحدة، من خطر حدوث نزوح جماعي من جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفق ما أوردت سكاي نيوز.

 

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