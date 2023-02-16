نقابة الأطباء تطالب بوضع ضوابط للإعلانات والإشراف عليها.. تفاصيل

قال خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مطالبة النقابة بوضع ضوابط للإعلانات والإشراف عليها، ليست جديدة، ونطالب بهذا الأمر منذ سنوات عديدة، متابعا: لدينا نصوص واضحة تمنع الاستغلال.

وأضاف "خالد أمين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن النقابة تعمل دائما على محاسبة أفرادها في حالة مخالفة نصوص المهنة، متابعا: النقابة تطالب بمراقبة السلطات المحلية على الإعلانات الطبية.

وأكمل: تم وضع بروتوكول تعاون يفيد بحصول المركز الطبي أو المنشآة بتصريح قبل وضع الإعلانات، للتأكد من سلامة أوراق المركز والطبيب، متابعا: نتلقى العديد من الشكاوى تجاة بعض الأطباء، ونتفاجئ بأنهم ليسوا أطباء.

وطالب المنصات الإعلامية بالتحقق من مصدر وشهادة الأطباء قبل ظهورهم على الشاشة، بالإضافة إلى التأكد من صحة الأدوية والعمليات.

