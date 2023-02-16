قارين فاتحة..رد ناري من عمرو راضي على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

بعد ساعات من تصدر خطوبة البلوجر عمرو راضي وعارضة الأزياء هدير النحاس التريند وكذلك صورتهما عقب الخطوبة باحدي قاعات السينما مع صديق عمره محمد عصام الجمل وتعرضهم للكثير من الهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب بعض الصور وتعليق “أحلى إكس”، خرج البلوجر الشهير ليرد على كل منتقديه والمطالبين بمقاطعة ظاهرة البلوجرز عموما، فبماذا رد؟.

قال البلوجر الشاب عمرو راضي خلال خاصية “استوري” عبر تطبيق “انستجرام” الشهير: "ناس فاكرة نفسها أكثر منا احتراما وأدبا وبيفهموا في الأصول أكثر مننا، ومعرفش بيحكموا علينا من إيه وناسين إننا بنوريهم بسسس اللي عاوزين نوريهولهم".

عمرو راضي وخطيبه هدير النحاس

وأضاف البلوجر عمرو راضي: “طبعا علشان خالف تعرف، لو شايف الناس كلها بتبارك لحد ومبسوطيلنه، لازم أطلع أنا الجامد، أقول لا لا البيوت بتدخل من أبوابها، وفين الأهل وفين وفين، بجد بجد والله؟!، يعني أنا والبنت اللي بحبها نعرف بعض من سنة، ملنشا صورة واحدة نزلت حفاظا مني عليها كبنت، وإنه مينفعش بحكم إنه الناس عارفاني اربط اسمها باسمي إلا لو فيه حاجة رسمية”.

وتابع عمرو راضي بشأن تصدره وخطيبه هدير النحاس التريند: “هعرفونا الأصول، كوميديا سوداء والله، تفتكر واحد بيفكر كده، هيعمل كل ده من غير ما الأهل يعرفوا، أنا متأسف جدا للحكم الي قولتها كلها بس مضطر أبوظها واقولكوا اننا دااخلين البيت من بابه ومش محتاجين حد بيزايد علينا، حاول مرة اخرى، اللي عملاناه لا يقارن بأي شكل بدخول البيوت من أبوابها، احنا عارفين كدا وعملنا كدا”.

عمرو راضي وصديقه محمد عصام

وواصل عمرو راضي بشأن تصدره و عارضة الأزياء هدير النحاس التريند إثر خطوبتها: “قراية الفاتحة 14-1-2023، تطلعونا مش رجالة، وشوية تطلعونا هبل رايح اخطب ex انتيم عمري 15 سنة، عشان كومنت بتهزر فيه على نكتة بينا وبين صحابنا، عشان عشت مع انتيم عمري كله وجت هي اخدتنا من بعض، دا احنا من egypt جدا، خاف على مامتك مني بقي يا صاحبي محمد عصام الجمل، هتجوزها!!!!!”.

وأشار عمرو راضي بعد تصدر اسمه وصديق عمره البلوجر محمد عصام الجمل للتريند أيضا: “المفأجاة بتبقي مفأجاة عشان هي ما كنتش عارفة إني هخطبها، هي عارفة ومتأكدة من زمان إنها اختياري الوحيد وإني بحبها وراجل وقد كلامي، المفأجاة هي المجهود اللي بتبذله علشان تفرح اللي معاك، وتحسسها قدام الكل قد إيه انت بتحبها ومستعد تعمل أي حاجة علشان بس تشوفها مبسوطة، حبوا بعض وتخلصوا من عقدكوا النفسية وكفاية ادعاء مثالية علينا، شكرا يلا نكمل انبساطنا”.

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند

قارين فاتحة..عمرو راضي يرد على منتقدي خطوبة السينما وصورة التريند