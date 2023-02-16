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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدون سبب.. وفاة طفل بعد إنقاذه من الكهف في تايلاند عام 2018

دونغبيتش برومثب
دونغبيتش برومثب

توفي طفل تايلاندي كان مشاركا ضمن المجموعة التي عاشت تجربة صعبة داخل كهف، والذي جرى إنقاذه وزملائه في تايلند عام 2018. 

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الطفل؛ واسمه دونغبيتش برومثب تُوفي في المملكة المتحدة دون سبب واضح، لكن ورد أنه أصيب في رأسه.


وكان برومثب قد التحق بأكاديمية «بروك هاوس لكرة القدم» في ليسيسترشاير، أواخر العام الماضي، عندما كان عمره 17 عاماً.


وكان برومثب قائد فريق كرة القدم التايلندي للبنين، الذي حُوصر مع مدرِّبهم لمدة أسبوعين أثناء استكشافهم في مقاطعة شيانغ راي.


وأبلغت والدته الخبر لمعبد «وات دوي واو» في مسقط رأسه في شيانغ راي، والذي يتردد عليه الفريق، كما شارك بعض زملائه في فريق الإنقاذ بالكهف الأخبار على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.


ونشر المعبد تعازيه إلى برومثب - المعروف أيضاً باسم دوم - على فيسبوك، اليوم الأربعاء، وجاء في المنشور الذي رافقه صور لفريق كرة القدم مع الرهبان.

تايلند طفل

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