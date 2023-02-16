صحف الكويت.. السيسي يؤكد على أهمية إيجاد موارد لتمويل الأزمة الاقتصادية الدولية.. وأمريكا تؤكد دعم العراق في مواجهة أزمة الدولار

السيسي: الأزمة الاقتصادية الدولية تستلزم إيجاد موارد تمويلية جديدة وحل أزمة الديون

مدبولي: رسائل السيسي في قمة الحكومات تؤكد على العلاقات الأخوية مع الدول العربية

سوريا.. مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أمريكية

أمريكا تؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية في مواجهة أزمة الدولار

مجلس الأمن يمدّد العقوبات المفروضة على حوثيين لتسعة أشهر

الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية

الناتو يتعهد الضغط على تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

أوستن: نتوقع هجومًا أوكرانيًا مضادًا في الربيع

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال مشاركته أمس في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، إن الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة التي تقوض جهود التنمية في القارة الإفريقية تستلزم النظر في إيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية وبذل الجهود مع شركاء القارة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.

وذكرت صحيفة "الراي" أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي التي انتهت الثلاثاء، كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى "الرسائل المهمة التي طرحها الرئيس خلال فعاليات القمة، خصوصاً التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط القاهرة بالبلدان العربية".

وأشار مدبولي في اجتماع حكومته الأسبوعي، كذلك إلى أهمية مشاركة السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في "مؤتمر القدس صمود وتنمية"، في القاهرة، قبل أيام، وتأكيد الرئيس المصري على موقف القاهرة "الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم الشعب الفلسطيني".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) أعلنتمقتل قيادي بارز في ما يسمى تنظيم (داعش) في غارة نفذتها قوات أمريكية وشريكة لها منذ خمسة أيام، مضيفة "إن الغارة التي قتل فيها ابراهيم القحطاني الضالع بالتخطيط لهجمات على مراكز احتجاز (داعش) أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف".

ولفتت إلى وجود "أكثر من 10 آلاف معتقل من (داعش) محتجزين في سوريا".

وأشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد لنظيره العراقي فؤاد حسين، أن الولايات المتحدة تدعم مساعي الحكومة العراقية، في إيقاف تهريب العملة الصعبة، وتعزيز إجراءات الامتثال للنظام المصرفي. وأشاد الوفد الأمريكي بـ"التزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السـعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأفادت "الوطن" بأن مجلس الأمن الدولي مدد لمدة تسعة أشهر، تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف مسؤولين في صفوف ميليشيات الحوثيين في اليمن.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الكنيست الإسرائيلي، صادق على إلغاء مشروع قانون "فك الارتباط" بالضفة الغربية، الأمر الذي يسمح بعودة عدد من الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تقع شمال الضفة، تم إخلاؤهم منها عام 2005.

دوليًا، نقلت "الراي" عن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج قوله إن سيزور تركيا الخميس، تأكيداً لدعم الحلف لأنقرة بعد الزلزال المدمر، وللدعوة إلى المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إليه (الحلف)، مشدداً على أنه "سيمارس ضغوطاً" لتحقيق ذلك .

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل: "أزور تركيا غداً تأكيداً لتضامن الحلف خلال مباحثاتي مع الرئيس أردوغان".

وذكرت "الجريدة" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد أنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا ضد القوات الروسية في الربيع، مستبعدا توقعات كانت تشير إلى أن روسيا ستشن هجوما جويا كبيرا.