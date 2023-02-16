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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع ملحوظ.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 16 فبراير

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو عن  أسعار الذهب، اليوم الخميس 16-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يترأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات. 

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الخميس 16 فبراير 2023، في أسواق الصاغة.   


 

سجل سعر الذهب اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1939.4 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1697 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1454.5 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 13576 جنيها. 

أسعار مصنعية الذهب في مصر
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

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