أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير وهند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 16- 2-2023.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.52 جنيه للبيع، و30.42 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.79 جنيه للبيع، و32.44 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.17 جنيه للبيع، و36.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.13 جنيهات للبيع، و8.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 99.72 جنيه للبيع، و95.98 جنيه للشراء.