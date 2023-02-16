سر ابتعاد حسام حسن عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

كشف محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، سبب ابتعاد حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البوسعيدي، عن تدريب منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "شخصية حسام حسن القوية وراء ابتعاده عن تدريب منتخب مصر واتحاد الكرة لا يريد ذلك، وهناك أشخاص لا يريدون نجاحه فهو قيمة كبيرة جدا".

وأضاف: "علي ماهر وأحمد سامي أبرز المدربين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، وإيهاب جلال تعرض لظلم شديد من اتحاد الكرة خلال فترة توليه تدريب الفراعنة".