وكيل تعليم كفر الشيخ يهنئ أوائل الجمهورية لحصدهم مراكز متقدمة في المصارعة

هنأ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الطالب رحيم إبراهيم محمد، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة محمد لطفي العشري الثانوية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، لحصوله على المركز الأول بالمصارعة على مستوى الجمهورية وزن 51 كيلو.

كما هنأ الطالب عمر محمد حسين عبد الفتاح، بالصف الأول الثانوي مدرسة محمد لطفي العشري الثانوية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية، لحصوله على المركز الأول بالمصارعة على مستوى الجمهورية وزن 55 كيلو، والطالب عمار ياسر عبد الرحمن، الطالب بمدرسة محمد لطفي العشري الثانوية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية وزن 92كيلو.