محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، بمسجد الإستاد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد على يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبد القادر سليم، مدير الدعوة، واللواء سعيد عمارة، والسيد شمس الدين، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات.



وافتتح فعاليات الاحتفال فضيلة الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وذلك عقب أداء شعائر صلاة المغرب، يليه تلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت فضيلة الشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

وألقى فضيلة الشيخ محمد يونس على، وكيل وزارة الأوقاف كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، واختتم كلمته داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

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