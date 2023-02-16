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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نصائح يجب اتباعها بعد تشغيل سيارتك بواسطة بطارية أخرى.. هيونداي تجري تحديث لحماية السيارات من السرقة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر داخل السوق الإماراتي للسيارات، أنواع مختلفة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك من أجل توفير جميع إصدارات السيارات أمام المواطنين الإمارتين، لمساعدتهم علي المقارنة بين السيارات ومحركاتها ومواصفاتها المختلفة، واختيار الإصدار المناسب لاحتياجاتهم، والذى يساعدهم علي قضاء أغراضهم بسهولة.

كشفت شركة هيونداي عن إمكانية أجراء تحديثات علي طرازاتها المختلفة، من اجل حمايتها من التعرض للسرقة، وستعمل هيونداي علي أجراء التحديث علي طرازاتها الأكثر مبيعا، وسيتم ذلك التحديث علي مراحل .

يتعرض الكثيرين لتوقف سياراتهم فجأة بسبب عطل ما في البطارية أو دينامو السيارة، وبالتالي يحتاج صاحب السيارة المتوقفة الي إعادة تشغيلها مرة أخري، وهنا يلجأ إلي الاستعانة ببطارية سيارة أخري من أجل إعادة تشغيلها من جديد.

تنتمي سيارة هوندا سيفيك موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان، واطلقت هوندا سيفيك الجديدة في شهر نوفمبر لسنة 2020، وهي الأن في جيلها الـ 11، وتنافس هوندا سيفيك سيارات من فئتها مثل، تويوتا كورولا، و نيسان سنترا، و مازدا 3، و هيونداي النترا، و MG6، و كيا سيراتو .

تقدم شركة سوزوكي مجموعة سيارات جيمني داخل أسواق السيارات منذ أكثر من 50 عام، وتنتمي جميني 2023 إلي فئة السيارات الدفع الرباعي، وهي الأن في جيلها الرابع، وحظيت سوزوكي جميني بسمعة طيبة لدي السعوديين بفضل قدرتها العالية علي السير في الطرق الصحراوية والوعرة، بالإضافة الي تقديم أداء مميز بفضل مواصفاتها اليابانية الحديثة .

كشفت شركة Wuling الصينية لصناعة السيارات النقاب عن سيارتها الجديدة "Bingo" الكهربائية، ومن المقرر أن يتم طرحها في قريبا بالأسواق العالمية، وتتمتع سيارة  Wuling Bingo الكهربائية بتصميم خارجي أنيق ومميز ، بالإضافة الي طرحها في الأسواق بأسعار رخيصة، وتنتمي سيارة Wuling Bingo الي فئة السيارات الهاتشباك الكهربائية.

كشفت مرسيدس الألمانية النقاب عن سياراتها الجديدة "مرسيدس دبليو14" ذات الكسوة السوداء المشاركة في سباق فورمولا-1 لموسم 2023، بالإضافة إلي عودة استخدام فريق مرسيدس للكسوة السوداء بهدف خفض وزن السيارة.

تنتمي سيارة بيجو 301 موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وهي من أشهر وأرخص إصدارات الصانع الفرنسي في مصر، وتم تقديم بيجو 301 لأول مرة في الأسواق في عام 2012.

 

 

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