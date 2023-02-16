القوى العاملة: دورات تدريبية مجانية متخصصة للشباب على 3 مهن ببولاق الدكرور

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى عن فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريبية مجانية متخصصة على مهن تأسيس وصيانة أعمال السباكة الصحية ، وتركيبات وصيانة كهربائية ، وصيانة التكييف الأبليت والشباك ، وذلك حتى يوم 21 فبراير الجارى ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج"من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا " THAMM والممول من الاتحاد الأوروبى ،وتبدأ الدورات التدريبية يوم 26 فبراير ، وذلك بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع للوزارة ، وذلك فى إطار إهتمام الوزارة بتوفير برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الخميس ، أنه تم فتح باب التقدم للحصول على الدورات التدريبية حتى يوم 21 فبراير 2023 ، وذلك على المهن المذكورة للشباب ، ومن مزايا التدريب توفير بدل إنتقال نقدى يومى وقدره 50 جنيهاً للمتدربين ، تصرف فى نهاية كل دورة تدريبية ، مع توفير تأمين ضد إصابات العمل على المتدربين ، والاولوية فى فرص العمل التى توفرها مديرية القوى العاملة بالجيزة داخل المحافظة وخارجها .

وأضافت الإدارة المركزية ، أنه ستعقد الدورات التدريبية فى مركز تدريب مهنى بولاق الدكرور وعنوانه بولاق الدكرور شارع آل عامر من شارع همفرست بجوار مكتب العمل ومجمع المدارس ، ويمكن التواصل على رقم الهاتف 01143630126 للإستفسار ومعرفة كيفية التقديم ، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات أونلاين من خلال الرابط التالى :

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sBd1KX5tFkWQCYf3qPe7vTpgAslbkW1CnnoOWGllngtUNjNFQTZTMkhIT0o1NEY4UUJIT1owRVlaVy4u