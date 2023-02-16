عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: دورات تدريبية مجانية متخصصة للشباب على 3 مهن ببولاق الدكرور

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى عن فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريبية مجانية متخصصة على مهن تأسيس وصيانة أعمال السباكة الصحية ، وتركيبات وصيانة كهربائية ، وصيانة التكييف الأبليت والشباك ، وذلك حتى يوم 21 فبراير الجارى ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج"من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا "  THAMM والممول من الاتحاد الأوروبى  ،وتبدأ الدورات التدريبية يوم 26 فبراير ، وذلك بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع للوزارة ، وذلك فى إطار إهتمام الوزارة بتوفير برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الخميس ، أنه تم فتح باب التقدم للحصول على الدورات التدريبية حتى يوم 21 فبراير 2023 ، وذلك على المهن المذكورة للشباب ، ومن مزايا التدريب توفير بدل إنتقال نقدى يومى وقدره 50 جنيهاً للمتدربين ، تصرف فى نهاية كل دورة تدريبية ، مع توفير تأمين ضد إصابات العمل على المتدربين ، والاولوية فى فرص العمل التى توفرها مديرية القوى العاملة بالجيزة داخل المحافظة وخارجها .

وأضافت الإدارة المركزية ، أنه ستعقد الدورات التدريبية فى مركز تدريب مهنى بولاق الدكرور وعنوانه بولاق الدكرور شارع آل عامر من شارع همفرست بجوار مكتب العمل ومجمع المدارس ، ويمكن التواصل على رقم الهاتف 01143630126 للإستفسار ومعرفة كيفية التقديم ، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات أونلاين من خلال الرابط التالى :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sBd1KX5tFkWQCYf3qPe7vTpgAslbkW1CnnoOWGllngtUNjNFQTZTMkhIT0o1NEY4UUJIT1owRVlaVy4u

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

بسبب مطرب شعبي.. قرار جديد من الأهلي ضد مجدى أفشة

ترشيحاتنا

زيارة عاجلة من رئيس الأهلي في أسوان

بعد إعلان حالات وفاة عالميًا | إجراء من الصحة بشأن فيروس ماربورج

بعد فستانها المثير.. 10 صور آثارت الجدل ل ناهد السباعي

إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بسبب الإعتداء على الحكم

مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. صرح عملاق ينضم لمنظومة الصحة بمصر

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزلزال المدمر.. مشاهير تركيا يجمعون 6 مليارات دولار في 7 ساعات|صور

بعد تحذير الصحة.. أعراض غير متوقعة لسرطان الثدي

فستان جريء.. سلمى إبو ضيف بإطلالة تثير الجدل | شاهد

بوصفة اقتصادية.. طريقة تحضير صينية الباذنجان

فيديو

عمر السعيد: ياسمين عز لذيذة وعندها حق والعند خرب البيوت.. فيديو

عودة الحركة المرورية.. انهيار كوبري مشاة في شبرا الخيمة و4 أوناش لرفعه|تغطية خاصة

لم تتقاض أجرًا عن ألبومها.. تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهاب مع روتانا |فيديو جراف

القطط رفضت أكلها.. سيدة تعثر على فضلات فئران في اللانشون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

اﻟﻤﺰﻳﺪ