فلوس الخليج وعمالقة أوروبا.. تفاصيل العروض المغرية لضم نجمي الأهلي

انتهى كأس العالم للأندية بمكاسب للنادي الأهلي على مستوى اللاعبين من الناحية الفنية على الرغم من خسارة المركز الثالث لصالح نادي فلامنجو البرازيلي.

وعلى الرغم من هزيمة الأهلي مباراتين على التوالي، لكن الفريق ظهر بمستوى مقبول لولا الأخطاء الدفاعية التي كبدت الفريق خسارتين على التوالي أمام ريال مدريد وفلامنجو.

لاعبون تألقوا في كأس العالم للأندية

وعلى الرغم من خسارة الأهلي للمركز الثالث وحلوله رابعًا في الترتيب، لكن عدد من اللاعبين ظهر بمستوى لافت خلال البطولة.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين جاء الجناح الأيمن حسين الشحات صاحب هدف افتتاحية الأهلي في البطولة أمام اوكلاند سيتي.

وفي الجانب الآخر تألق أحمد عبد القادر الذي أحرز هدفين في مرمى فلامنجو البرازيلي، كما شهدت البطولة مستوى كبير من اللاعب محمد هاني، وكذلك محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

عملاقا أوروبا وأحمد عبد القادر

وخلال الفترة الماضية ارتبط اسم اللاعب أحمد عبد القادر بنادي انتر ميلان الإيطالي، حيث قال الإعلامي كريم خطاب إن النادي الأهلي تلقى عرضًا من انتر ميلان للحصول على خدمات لاعبه أحمد عبد القادر.

وعلى الرغم من انتشار الأنباء من خلال المواقع الإخبارية، لكن لم تتحدث جهة او مسؤول رسمي من الجانبين عن حقيقة الأمر.

وفي نفس السياق قال محمد زيدان إن عبد القادر، مطلوب لـ اللعب في الدوري الإنجليزي، وخاصة في نادي توتنهام الإنجليزي الذي يراقب اللاعب.

فلوس الخليج وحسين الشحات

ولأن الأندية الخليجية تعرف جيدًا حسين الشحات، بات اللاعب مطلوبًا لدى عدد من الأندية الخليجية بعد تألقه في كأس العالم للأندية ومسيرته الناجحة سابقًا مع فريق العين الإماراتي.

وفي هذا الشأن قال الإعلامي محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي اتفق مع حسين الشحات على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط التوصل لصيغة نهائية حول المقابل المادي.

وقال إن كولر كولر منح الأهلي الضوء الأخضر لتجديد عقد حسين الشحات في الفترة القادمة بعد ظهوره بمستوى مميز في بطولة مونديال الأندية في المغرب.

وتلقى حسين الشحات الذي ينتهي عقده مع الأهلي نهاية الموسم عروضًا مغرية من كبرى أندية الخليج في الإمارات والسعودية.

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