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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتصر صوت العقل.. مرتضي منصور يعلن قيد ثلاثي الزمالك بعد خطاب الفيفا

صدى البلد

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي قرار الفيفا بشان ازمة قيد اللاعبين في الانتقالات الشتوية الاخيرة .

وكتب مرتضي عبر حسابه الشخصي فيس بوك :٠ اخيرا انتصر صوت العقل هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان تم ابلاغنا به منذ صدوره وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتي نعلنه من جانبنا .
وأضاف رئيس نادي الزمالك: مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية والحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركون في المباريات 
شكرا لكل من ساهم في انهاء هذه الازمة .


تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

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