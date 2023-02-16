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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يتهم الصين بأنها "تحدي منهجي".. وبكين ترد: الحلف يخرب السلام العالمي

الناتو والصين
الناتو والصين

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، أن بكين أشارت إلى أن وثيقة "المفهوم الاستراتيجي" الجديدة لحلف الناتو تتجاهل الحقائق وتخلط بين الصواب والخطأ.

وقال المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي اليوم، "إن الناتو يصر بعناد على تشويه السياسة الخارجية للصين". وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وأكد وانج، أن تلك السياسة ولها تأثير سلبي على التطور العسكري الطبيعي وسياسة الدفاع الوطني في الصين، وهو ما تعارضه الصين بشدة.

واتهم الناطق باسم الخارجية الصينية الناتو، بأنه يحرض على مواجهة الصين، وأن تلك الإجراءات مليئة بعقلية الحرب الباردة و التحيز الأيديولوجي.

وأضاف، أنه لطالما كانت الصين من صانعي السلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي، وليست "تحديًا منهجيًا" كما يتخيلها الناتو.

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ووصف وانج وينبين الناتو، بأنه يدعي أنه منظمة إقليمية ودفاعية، لكنه يواصل اختراق المناطق والحقول، ويثير الصراعات في كل مكان، ويخلق التوتر، ويضخم التهديدات، ويثير المواجهة.

واختتم وانج حديثه قائلا، إننا نحث الناتو على التخلي عن المفهوم القديم لعقلية الحرب الباردة والمواجهة بين المعسكرات، والتخلي عن الممارسة الخطيرة المتمثلة في إقامة "أعداء وهميين" لتعطيل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقيام بشيء جيد من أجل السلام والاستقرار في أوروبا والعالم.

الناتو الصين بكين الخارجية الصينية وانج وينبين

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