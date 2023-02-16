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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن هدم 56 ألف مبنى بسبب الزلازل.. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قالت وزارة التنمية الحضرية والبيئة التركية، اليوم الخميس، إنه من المقرر هدم أكثر من 56 ألف مبنى بعد الزلازل التي ضربت البلاد.

وقالت الوزارة: “في المقاطعات المتضررة، قمنا بفحص 577.689 مبنى، أي ما يعادل 2665000 شقة تقريبًا”، مشيرة إلى أنه تم تحديد 56 ألفاً و 80 مبنىً منهاراً أو بحاجة ماسة للهدم أو أنها في حالة سيئة.

وأضافت أن السلطات تعكف على تطوير خطط بناء جديدة في 11 محافظة متضررة.

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وفي وقت سابق، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، نقلاً عن تقديرات اتحاد رجال الأعمال وممثلي دائرة الأعمال في البلاد، إن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد التركي من الزلازل  قد تتجاوز 84 مليار دولار، أو حوالي 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصل عدد قتلى زلزال تركيا  إلى 36187، وفقًا لأحدث البيانات.

تركيا الاقتصاد التركي زلزال

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