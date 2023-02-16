25 مليار دولار.. تفاصيل خسائر تركيا جراء الزلزال المدمر

قدّر بنك جي بي مورجان، اليوم الخميس، أن التكاليف المباشرة للزلازل التي دمرت تركيا في وقت سابق من هذا الشهر قد تصل إلى 25 مليار دولار.

حذر محللون في البنك من أن الضرر “يحمل آثارًا اقتصادية” ويعادل تقريبًا 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقال جي بي مورجان إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى إلى 8٪ في اجتماع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن السلطات أشارت إلى مزيد من التخفيضات حتى قبل الزلازل.

وقال المحللون: “لا نستبعد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها أصلاً في 18 يونيو. ومع ذلك، نعتقد أن معدل السياسة أقل أهمية الآن حيث تم كسر آلية انتقال السياسة النقدية في تركيا”.

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لهزات أرضية مدمرة في 6 فبراير، ويقدر إجمالي عدد القتلى حاليًا بنحو 41 ألف شخص، حيث تُرك الملايين في حاجة إلى مساعدات إنسانية، كما أصبح الكثير منهم بلا مأوى بعد أن دمرت آلاف المباني.

ولا يزال حجم الدمار قيد التقييم ولم تنشر السلطات التركية بعد الأرقام الرسمية.

وفي تقرير نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدّر اتحاد الشركات والأعمال التركي أن الضرر يتجاوز 80 مليار دولار، أو حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع معظم التكاليف “حوالي 70 مليار دولار” ناتجة عن فقدان المساكن.

وفي وقت سابق من اليوم، حسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الآثار الاقتصادية المحتملة لتكون أقل حدة، حوالي 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، بسبب التعزيز المتوقع من جهود إعادة الإعمار.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن الزلزال أثر إلى حد كبير على المناطق الزراعية والمناطق ذات التصنيع الخفيف، مما يعني أن 'التداعيات على القطاعات الأخرى محدودة'.

وفي حين أنه من غير المرجح أن تكون التكلفة الإجمالية معروفة لبعض الوقت، فمن المتوقع أن تكون إعادة الإعمار في جميع أنحاء تركيا وسوريا “بمليارات الدولارات”، وفقًا لنائب رئيس البنك الدولي.