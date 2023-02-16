محمد حماقي يحيي حفلا بمدينة الجلالة

أحيا النجم محمد حماقي وفريق شارموفرز حفلا غنائيا ضخما لصالح إحدى الشركات العقارية في مدينة الجلالة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها " ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين، يا ستار، بقيت معاه، ولا اي كلام" وغيرها من الأغاني، بينما قدم فريق شارموفرز أيضا عدد من اغانيهم التي أشعلت حماس الجمهور منها " عروستي، كارافان، حزينة، سينجل" وغيرها، وقدم مصمم الإضاءة طارق صبري عرضا على الطريقة العالمية وسط إشادة كل الحضور.

وكان حماقي أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في السعودية وسط حضور الآلاف في حفل حمل شعار "كامل العدد".

ويعكف حماقي حاليا على التحضير لألبومه الجديد حيث انتهى من تسجيل بعض أغانيه ومن المقرر الانتهاء من باقي الألبوم خلال الفترة المقبلة وسيتم طرحه على الأرجح في موسم الصيف المقبل ويحمل عدد كبير من المفاجآت لمحبيه.

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