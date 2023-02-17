بإطلالة جذابة .. يسرا تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورا جديد لها عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصوروالفيديوهات إنستجرام.، بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت يسرا، مرتدية فستان طويل باللون الاخضر، ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وبعض الاكسسوار الرقيقه ومن الناحية الجمالية، اعتمدتعلي المكياج الجذابوهو ما ابرز من جمالها وتركت شعرها منسدلا.

وعلقت علي الصور: "الماس افضل صديق للفتاة"، ولقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها الذين انهالو بالتعليقات.

مسلسل "حمد الله على السلامة" بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، وغيرهم منالفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدياجتماعي.

هناك مشاهد ضمن أحداث المسلسل تخص دور الفنانة يسرا وكذلك مايان السيد تدور احداثها بمنطقة اللسان برأس البر .

