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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

قد يلجأ الكثير الي تناول أجنحة الدجاج بعد غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدجاج ولكن المذهل أن اجنحة الدجاج تباع بالرأس.

بعد تصدرها التريند .. كل ما لاتعرفه عن القشطوطة

تصدرت القشطوطة تريند السوشيال ميديا بعد انتشارها بالمحافظات .

وتعد القشطوطة هي إحدي الحلويات التي ذاع صيتها الفترة الأخيرة 

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

تداول مستخدمو الفيسبوك تحذيرا من زبدة فلاحي وسمنة بلدي مغشوشة ولا تصلح للاستخدام

وكان تداول التحذير من  دكتور عمر عبد الفتاح مدير إدارة المجازر والتفتيش مديرية الطب البيطري، ويقول المنشور “للناس اللي اشترت زبدة فلاحي وسمنة بلدي من العربيات النص نقل المقفولة اللي كانت بتلف في البلد ياريت ترميها”.

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

اثارت صور اللانشون المتداولة علي الفيسبوك جدلا كبيرا بعد أن نشرت سيدة بقايا فئران باللانشون

وكانت علقت للدكتورة  شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بان اللانشون من اكثر الاطعمة المجاورة حول العالم حيث ان أضرار مصنعات اللحوم، من أخطر الاغذية المنتشرة بالاسواق 

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