ولدت تحت الأنقاض| هل تنتقل الرضيعة السورية لـ بيت أنجلينا جولي.. القصة كاملة

نشرت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن رفض الدفاع المدني السوري طلب الممثلة الأميركية، أنجيلينا جولي تبني الطفلة التي ولدت تحت ركام الزلزال في شمال سوريا.

وتضمنت المنشورات صورة للرضيعة التي ولدت تحت الأنقاض في السادس من فبراير، وأخرى للممثلة الأميركية أنجيلينا جولي التي لها ثلاثة أبناء بالتبني.

صورة مضللة

وجاء في التعليق المرافق "الدفاع المدني يرفض طلب الفنانة الأميركية العالمية أنجلينا جولي تبني الطفلة الرضيعة التي ولدت تحت الأنقاض".

ويقصد بالدفاع المدني منظمة الخوذ البيضاء السورية التي تقود عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، التي تضررت على نطاق واسع بفعل الزلزال الأخير.

في وقت عبر فيه مشاهير على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبتهم في تبني الرضيعة، لم يرد أي خبر عن أنجيلينا جولي بخصوص الموضوع في أي وسيلة إعلامية ذات صدقية.

الرضيعة السورية

ولم تصرح النجمة الأميركية عن رغبتها في تبني الطفلة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها دعت إلى التبرع لدعم منظمة الخوذ البيضاء في سوريا ومنظمة تركية غير ربحية لدعم جهود الإنقاذ.

وبحسب وسائل إعلام، نفت منظمة الخوذ البيضاء في سوريا ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيس المنظمة رائد الصالح "لم تتواصل معنا أي جهة بهذا الخصوص"، وأضاف "الطفلة حتى الأربعاء كانت موجودة في مستشفى في عفرين".

وأكد الصالح تلقي المنظمة "عروضا كثيرة لتبني أطفال بعد الزلزال"، لكنه أوضح أن مهمة منظمته تقتصر على "البحث و الإنقاذ، والانتشال والإسعاف، وتنتهي بعد إيصال الضحايا إلى المستشفيات".

وانتشل سكان وعمال إنقاذ في بلدة جنديرس في شمال سوريا رضيعة ولدت بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر حبل السرة بوالدتها التي قتلت بعدما دمر منزل العائلة.

وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعا: والدها عبدالله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى عمتها.

وتمكن عناصر الإنقاذ وسكان من إخراج جثث العائلة بعد ساعات من البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، ونقلت الرضيعة إلى مستشفى في مدينة عفرين في أقصى شمال محافظة حلب.