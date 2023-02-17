عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: عقد جلسة تشاور بحي شرق لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

جلسة تشاور بحي شرق
جلسة تشاور بحي شرق مدينة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم عقد جلسة تشاور بحي شرق مدينة أسيوط للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الاحياء والقري التابعة للمركز بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين ... جاء ذلك بحضور النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحى ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وبعض أعضاء وحدة التنفيذ المحلية والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم وعشرات الأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك بقاعة مركز التدريب بمديرية الصحة.

 


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للحي بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة ومعدلات الإنجاز بالمنظومة

محافظ أسيوط: تنفيذ حملة قومية لحماية محصول القمح من القوارض


وأكد المحافظ على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين 
 

وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة الخاصة بالحي.

 


وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 – 2024) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

IMG-20230217-WA0010
IMG-20230217-WA0010
IMG-20230217-WA0009
IMG-20230217-WA0009
IMG-20230217-WA0013
IMG-20230217-WA0013
IMG-20230217-WA0014
IMG-20230217-WA0014
IMG-20230217-WA0005
IMG-20230217-WA0005
IMG-20230217-WA0006
IMG-20230217-WA0006
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حي شرق أسيوط جلسات التشاور بأسيوط جلسات التشاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

نقل فنان شهير للمستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء التصوير.. تفاصيل

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا عاجلًا لمراجعة خطة مواجهة مخاطر الأمطار أو السيول|صور

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ 63 مشروعًا لأسواق حضارية ووحدات إطفاء بقرى حياة كريمة

ترشيحاتنا

القلق يدفع الذهب لثالث انخفاض أسبوعي

ليلة الإسراء والمعراج.. أزهريون: أعظم آيات جبر الخواطر والتسرية عن العباد

المشرحة المسكونة.. القصة الكاملة لسقوط التيك توكر ابن الباشا بسبب فيديو مرعب

حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

5 شروط للتمتع بحوافز قانون تمويل المشروعات الاستثمارية.. تعرف عليها

القباج تترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لعام 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخرف الجبهي الصدغي.. معلومات صادمة عن مرض بروس ويليس

بفستان لامع.. درة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بفستان لافت.. ريهام عبدالغفور تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد| شاهد

خطابات بخط يد الأميرة ديانا تكشف ما كتبته لصديقها المسلم طارق

فيديو

بعد فضيحة رشوة التحكيم.. هل يهبط برشلونة إلى الدرجة الثانية؟.. فيديوجراف

تفاصيل حالة الطقس| تعرف على موعد انتهاء موجة البرد.. فيديو

ارتفاع الذهب عالميا وهذا سعر الدولار بالبنوك| تفاصيل.. فيديو

شاميو شهير يدمر الشعر ويؤثر على الخصوبة.. تعرف عليه|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ