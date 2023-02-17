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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبر سار للمبدعات في احتفالات المرأة بـ شهر مارس 2023

صدى البلد

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور أعضاء وعضوات اللجنة بمقر المجلس .

أكدت الدكتورة رانيا يحيي أن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه في إعداد دليل المبدعات في المجالات الفنية والأدبية المختلفة ، كما ناقش الوضع الراهن بالنسبة لإعداد المتقدمين  لمسابقة " قوتنا لمتنا " والتي أطلقتها اللجنة في مجالات النص المسرحى (فصل واحد)، سيناريو فيلم قصير، قصة قصيرة، شعر غنائي ".

كذلك تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة باحتفالية تسليم جوائز الفائزين بالمسابقة والتي سوف تعلن خلال احتفالات المرأة بشهر مارس.

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