تعليق خالد الغندور بعد فشل الزمالك في الفوز على المريخ السوداني

دوري أبطال أفريقيا..

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق تعليقا عبر حسابه على فيس بوك، بعد تعادل أمام المريخ السوداني في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي فيس بوك: "الزمالك يتعادل مع المريخ السوداني سلبياً 0/0بالجولة الثانية لدور مجموعات ابطال افريقيا ".

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار فى المباراة التى أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول من لقاء الزمالك والمريخ

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك

ومرر فى الدقيقة الثامنة سيف الجزيري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت تشكل خطورة لصالح الزمالك وتصل إلى يد حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد فى الدقيقة التاسعة البرازيلي دا سوزا مهاجم المريخ السوداني أن يسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة حارس الزمالك.

نجح حسام عبدالمجيد في ابعاد كرة خطيرة لصالح المريخ السوداني كاد يسجل منها فرصة هدف التقدم بعدما سددها المهاجم البرازيلي باولو دا سوزا

ومرر فى الدقيقة 13 أحمد سيد زيزو كرة طولية كادت تمر الى سيف الجزيري قبل أن يبعدها مدافع المريخ السوداني.

واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد تعرض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للإصابة وخضوعه إلى العلاج في الدقيقة 17.

أرسل فى الدقيقة 24 محمود عبدالرازق شيكابالا كرة داخل منطقة الجزاء يفشل زيزو فى اللحاق بها لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل الزمالك هدف التقدم في شباك المريخ السوداني.

وأضاع سيف الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 32 بعدما تسلم تمريرة من زيزو عقب استغلاله خطأ من دفاعات المريخ السوداني ليسددها مهاجم الزمالك أعلى عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد سيف جعفر لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 37 تصدى لها محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد الجزولي نوح فى الدقيقة 39 أن يفتتح أهداف المريخ السوداني فى شباك الزمالك عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها ضعيفة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.