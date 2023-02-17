عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الثقافة والهوية العمود الأساسي لبناء أي أمة..فيديو

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الهوية الوطنية هى مجموعة من السمات والخصائص للمواطنين، وهى تلعب دور في تقوية الانتماء للوطن.



وأضاف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتماء والولاء هى العصب الرئيسي لأي أمة.



وأشار جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى ان الثقافة والهوية هى العمود الأساسي لبناء أى أمة حتى ترتيبها يسبق السياسة والاقتصاد، خاصة أن الثقافة والهوية لهم روافد مختلفة ومتعددة.





ولفت إلى أن لجنة الثقافة والهوية والوطنية كان هناك حرص شديد عليها في مجلس أمناء الحوار الوطني، نظرا للأهمية الكبيرة لهذه اللجنة خاصة أن الثقافة والهوية تعتبران عنوان للأمة.