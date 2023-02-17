عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الثقافة والهوية العمود الأساسي لبناء أي أمة..فيديو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الهوية الوطنية هى مجموعة من السمات والخصائص للمواطنين، وهى تلعب دور في تقوية الانتماء للوطن.

txt

جمال الكشكي: الحوار الوطني يضم 19 لجنة يندرج تحتها 113 موضوعا وقضية

txt

جمال الكشكي: الحوار الوطني مكسب للقوى السياسية.. فيديو


وأضاف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،  أن الانتماء والولاء هى العصب الرئيسي لأي أمة.


وأشار  جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى ان الثقافة والهوية هى العمود الأساسي لبناء أى أمة حتى ترتيبها يسبق السياسة والاقتصاد، خاصة أن الثقافة والهوية لهم روافد مختلفة ومتعددة.



ولفت إلى أن لجنة الثقافة والهوية والوطنية كان هناك حرص شديد عليها في مجلس أمناء الحوار الوطني، نظرا للأهمية الكبيرة لهذه اللجنة خاصة أن الثقافة والهوية تعتبران عنوان للأمة.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الهوية الوطنية السياسة والاقتصاد الانتماء للوطن الثقافة الحوار الوطني الثقافة والهوية والوطنية الثقافة والهوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

نحن أصحاب الملعب .. أول تعليق من مدرب المريخ بعد مباراة الزمالك

لتجنب الاحراج وحماية الخصوصية.. جرب هذه الحيلة على فيسبوك ماسنجر

هذا خصمنا الثاني | تعليق صادم من فيريرا بعد مباراة الزمالك والمريخ

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

بعد التعثر في دوري الأبطال .. هل يستحضر الزمالك سيناريو كونفدرالية 2019؟

شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات الشيف شربيني.. طريقة عمل نجرسكو شهى ومميز

لأفضل النتائج.. الوقت الأمثل لممارسة التمارين الرياضية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الموفرة| بمذاق لا يقاوم

هدايا ودولارات على تيك توك لـ محمد رمضان والسقا .. ما الحقيقة؟

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ