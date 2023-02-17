انجز مشاويرك .. سعر أرخص سيارة هاتشباك مستعملة

عامل السعر يشكل أهمية كبيرة لراغبي شراء السيارات، بينما يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات المتنوعة، والتي قد تختلف هيكليًا بين فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام.

السيارة هيونداي اتوس

بالاضافة إلى اختلافات من ناحية التقنيات الفنية، والتجهيزات الخاصة بكل فئة، إلى جانب العلامات التجارية، ومنها طرازات شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الطرازات التي تتصدر سوق السيارات المستعملة في مصر.

السيارة هيونداي اتوس

ومن بين هذه الاصدارت هي النسخة هيونداي اتوس موديل 98، والتي تاتي باطلالة الهاتشباك، مع مصابيح أمامية شبه دائرية، مع شبكة متعددة الفتحات الهوائية بالمقدمة، بينما ترتكز على جنوط قياسها 13 بوصة، ومرايات جانبية يدوية.

السيارة هيونداي اتوس

وتأتي السيارة هيونداي اتوس موديل 98 بعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتعلق بالحقيبة الخلفية، مع مقصورة داخلية ذات 4 مقاعد، مع الاتساع إلى 5 افراد، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي.

السيارة هيونداي اتوس

وتحتوي السيارة هيونداي اتوس موديل 98 على نظام صوتي ترفيهي، بينما تنتقل السرعة عبر ناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، وفي بعض الاصدرات تضم ناقل سرعات اوتوماتيكي الحركة، مع تصميم خلفي يضم مصابيح طولية الشكل، ومساحة خلفية مثبت بالجزء السفلي، ومصابح stop للتوقف.

اسعار السيارة هيونداي اتوس في سوق السيارات المستعملة

تبدأ اسعار السيارة هيونداي اتوس موديل 98 من 60 الف جنيه وحتى 80 الف جنيه.