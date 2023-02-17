وصول جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله مطار القاهرة قادما من جنيف

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، جثمان الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر يناهز 80 عاماً.

وبحسب مصادر بالحجر الصحي في مطار القاهرة، وصل جثمان مرسي عطالله، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من جنيف، وجاري إنهاء إجراءات وصول الجثمان استعدادا لتسليمه إلى أسرته في الصباح الباكر في مطار القاهرة.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الكاتب الصحفي الراحل الجثمان، صباح الغد السبت، من باب 35 التابع لقرية البضائع بمطار القاهرة، ويكون في استقباله أيضا أسرة مؤسسة الاهرام استعدادا لتشييع الجثمان وخروج الجنازة من الأهرام.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي ، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى ؛ الكاتب الصحفي مرسي عطالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، قائلاً إنه كان واحداً من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة، رحم الله الكاتب الكبير ،قيمة وقامه صحفية و إعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء.

الجدير بالذكر أن مرسي عطالله كان رئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك ، ورئيساً لتحرير الأهرام المسائي.