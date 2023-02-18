الشركات الناشئة المصرية تحقق قفزة كبيرة.. كم جنت من الأموال في 2022؟

استطاعت الشركات الناشئة المصرية تحقيق قفزة كبيرة خلال العام الماضي 2022، وجمعت مبلغا كبيرا من المال متجاوزة به ما سبق وحققته من أرقام عن العام 2021.

الشركات الناشئة المصرية تحقق قفزة

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يتناول القفزة التي حقّقتها الشركات الناشئة المصرية خلال 2022.

وتمكّنت الشركات الناشئة المصرية من جمع 787 مليون دولار خلال 2022، وذلك بحجم ارتفاع يصل إلى 21% مقارنة بمستويات عام 2021، وقد جاءت مصر خلال 2022 في المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية من حيث حجم التمويل بنحو 16% من إجمالي التمويل.

بينما جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل دولة نيجيريا والتي استطاعت الشركات فيها جمع 1.2 مليار دولار بمعدل تراجع وصل إلى 36% مقارنة بعام 2021، وفي المرتبة الثانية جاءت جنوب إفريقيا بنحو 830 مليون دولار وهو المعدل نفسه بعام 2021.

وعلى مستوى حجم الصفقات جاءت مصر في المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية خلال 2022، بنحو 144 صفقة مسجلة بذلك حجم زيادة وصلت إلى 3% مقارنة بمستويات عام 2021 ومستحوذة بذلك على 21% من إجمالي حجم الصفقات في القارة خلال 2022.

وفي المرتبة الأولى من حيث حجم الصفقات جاءت دولة نيجيريا وذلك بنحو 189 صفقة بحجم زيادة وصلت إلى 2% مقارنة بعام 2021، بينما جاءت دولة كينيا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصفقات وذلك بنحو 103 صفقات وبمعدل زيادة وصل إلى 11% مقارنة بمستويات عام 2021.

وقد جاء قطاع التكنولوجيا المالية في مقدمة القطاعات المصرية الأكثر حصولًا على التمويل خلال 2022، وذلك بنحو 261.6 مليون دولار ليستحوذ بذلك على 33% من إجمالي حجم التمويل في مصر، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجارة الإلكترونية بحجم تمويل وصل إلى 204 ملايين دولار ليستحوذ بذلك على 26% من إجمالي حجم التمويل.

وعلى مستوى القارة الإفريقية وصل إجمالي حجم الصفقات خلال 2022 إلى 764 صفقة، وذلك بحجم زيادة وصل إلى أكثر من 6% مقارنة بعام 2021، بينما وصل إجمالي حجم التمويل خلال 2022 إلى 6.5 مليارات دولار وبمعدل زيادة وصل إلى أكثر من 8%.

وقد جاء الارتفاع في حجم الصفقات والتمويل في القارة الإفريقية خلال 2022 بالرغم من الصعوبات التي واجهت العالم خلال تلك الفترة وما نتج عنها من هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة؛ بسبب تبعات سياسة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

11 شركة مصرية في قائمة فوربس

يذكر إنه ضمت قائمة فوربس لأكثر 50 شركة تمويلا خلال العام الماضي، 11 شركة مصرية، حيث استطاعت تلك الشركات جمع أكثر من 508 ملايين دولار.

وضمت قائمة فوربس 50 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استطاعت جمع 3.2 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 3 مليارات دولار في 2021، وقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية من حيث عدد الشركات والتمويل.

وجاءت قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية كأهم القطاعات من حيث عدد الشركات والتمويل في القائمة خلال 2022.

وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الأولى وذلك بنحو 21 شركة استطاعت جمع 1.3 مليار دولار، بينما جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بعدد 10 شركات استطاعت جمع أكثر من 576 مليون دولار.

وسجلت الشركات الناشئة في مصر نموا قياسيا في حجم الاستثمار خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 83.81%، وإجمالي قيمة استثمارات تقارب مليارا ونصف المليار دولار.

كما أن إجمالي عدد الجولات التمويلية خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو 710 جولات، وبلغت قيمة متوسط الجولة التمويلية في الشركات الناشئة 6.8 مليون دولار في 2022، مقارنة بـ4.2 مليون دولار في 2021.

وعدد الشركات الناشئة العاملة في مصر حاليا بلغ 677 شركة، توسعت منها محليا ودوليا نحو 6.2%.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نهاية 2022، أن مصر من أسرع البيئات الرائدة فى نمو عدد الشركات الناشئة، وأنها تحافظ على المركز الأول إفريقيًّا وتتقدم 10 مراكز عالميا في المؤشر العالمى لريادة الأعمال (NECI) الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال في 2022، موضحة أن عدد الشركات الناشئة العاملة حاليا 677 شركة، ومتوسط عدد فرص العمل بها 45.955 فرصة عمل، وأن نسبة الشركات التي توسعت محليًّا وعالميًّا 6.20% من إجمالي عدد الشركات النشطة.