5 مليار جنيه استرليني.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن عرض قطر شراء مانشستر يونايتد

فجر الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بيع نادي مانشستر يونايتد لقطريين، مشيرا إلى أن قطر تؤكد تقدمها بعرض لشراء أسهم مانشستر يونايتد بالكامل.



وأضاف عمرو أديب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا العرض لشراء مانشستر يونايتد مقدم من قبل الشيخ جاسم بن حامد رئيس مصرف قطر ، ونجل رئيس وزراء قطر الأسبق، بمبلغ ٥ مليار جنية إسترليني.

العرض المقدم لشراء النادي بدون بنود



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن قطر تقدم عرض لشراء نادي مانشستر يونايتد بنسبة ١٠٠٪ ، لافتا إلى أن العرض المقدم لشراء النادي بدون بنود ، ويدفع كل الأموال مرة واحدة.



وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :"لما مشي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد، وبقي من الاربعة الاوائل في الدوري الانجليزي، وعمل ماتش جامد مع برشلونة امبارح".

