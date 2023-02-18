طريقة عمل إنجلش كيك بمذاق لا يقاوم

إنجلش كيك من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل إنجلش كيك فيما يلي…



مقادير إنجلش كيك



٥أصفر بيض

٢٥٠جرام زبدة

٢٥٠جرام سكر

٣٧٥جرام دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

٥٠مللي حليب

ملعقة كبيرة فانيليا

٣أبيض بيض



طريقة تحضير إنجلش كيك



في بولة نخلط السكر مع الزبدة وصفار البيض ثم في بولة أخرى نخفق بياض البيض مع الفانيليا بالمضرب الكهربائي ثم في بولة أخرى نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ثم نضع كل المكونات مع بعض ونضيف الحليب ونخلط جيداً حتى يتكون خليط الكيك ثم نصبه في قالب إنجلش كيك مدهون بالقليل من الزيت ومفروش بطبقتين من ورق الزبدة ثم نقوم بخبط القالب خبطتين كما وضحنا في الحلقة حتى يتساوى خليط الكيك داخل القالب ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ثم نرش على الوجه سكر بودر ويقدم بالهنا والشفا