محافظ أسيوط يلتقى مسئولى دار الهندسة لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة، والمهندس محمد ماهر منسق المحافظة ، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن.

وجرى خلال اللقاء بحث المقترحات واجراءات تلافى أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروعات وذلك ضمن اجتماعاته المستمرة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض مسئولى دار الهندسة – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والنجوع ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وما تم رصده من ملاحظات من خلال المعاينات والمتابعة الميدانية للمشروعات فضلا عن متابعة اعمال توصيل المرافق لها بالتنسيق مع جميع القطاعات.

ووجه محافظ أسيوط ، مسئولى دار الهندسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لإنهائها فى توقيتاتها المحددة مسبقاً، لافتاً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات لإنهاء الأعمال افي أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات مؤكداً على فحص ومراجعة كافة المشروعات قبل استلامها.



وأكد المحافظ على استمرار جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بجميع القرى والنجوع لمتابعة نسب وحدة التنفيذ وتذليل جميع العقبات لسرعة إنهاء الاعمال وفقا للخطة الزمنية لها بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير مسئولى دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

ولفت الى لقاءاته المتكررة بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، ومعرفة الاولويات فى تنفيذ المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة لهم واشراكهم فى صياغة خطط التنمية وفقا للاحتياجات الفعلية.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مشروعات تطوير الريف المصرى " حياة كريمة " التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز، يبلغ عددها 2000 مشروع تم ويجرى تنفيذها وتمثلت في مجمعات خدمات المواطنين بإجمالي 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه،.

كما تشمل مشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء، 149 مشروعا بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.