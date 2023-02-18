عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. صحة الشيوخ تناقش إحلال وتجديد عدة مستشفيات في قنا والبحر الأحمر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستأنف لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، عقد اجتماعاتها النوعية، غدا "الأحد"، عقب انتهاء الجلسة العامة، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من النواب ، بشأن إحلال وتجديد عدد من المستشفيات.

يتضمن الاجتماع الأول للجنة: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفى رمد قنا.

وتبحث صحة الشيوخ، خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن سرعة الانتهاء من أعمال مستشفى رأس غارب المركزي، بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ في اجتماعين منفصلين، بعد غدا "الإثنين" عدد من المقترحات برغبة بشأن إنشاء وتجديد المستشفيات.

ويتضمن الاجتماع الأول: مناقشة الاقتراح برغية المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إنشاء مستشفى لليوم الواحد كبديل عن الوحدة الصحية بصفط اللبن".

كما يتضمن الاجتماع الثاني: مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب وليد التمامي بشأن السرعة البدء في إنشاءات مستشفى فارسكور.

الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان الدكتور علي مهران صفط اللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

النقل الدولي ترحب بعودة المباحثات لتسيير الرورو بين مصر وإيطاليا

الصحف الإيطالية تتغنى بشجاعة شاب مصري.. شاهد ماذا فعل؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ضبط 7 متهمين في واقعة اقتحام مجهولين مصنع الغزل والنسيج

ليس القيد .. شوبير يزف بشري سارة للزمالك بخصوص دوري الأبطال

وزير التعليم العالي: مستشفى بدر قادر على خدمة شرق القاهرة بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أمور تكشف استغلالك من شخص أخر دون أن تشعر

رقم خرافي.. سعر فستان إليسا الأخير بحفل فبراير الكويت| تعرف عليه

سعر فستان إليسا في الكويت يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

فيديو

منشد الشارقة: قلقت من لطفي بوشناق.. وأجلت زواجي بسبب المسابقة

وشم ابنة رانيا فريد شوقي يثير ضجة.. ما القصة| فيديو جراف

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ