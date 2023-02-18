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تعليم

جراحة متقدمة تنجح فى استئصال جذري لثدي مريضة أربعينية بمستشفى قنا الجامعي

فريق مستشفى قنا الجامعى
فريق مستشفى قنا الجامعى

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بقنا ، عن نجاح فريق طبى من قسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة فى استئصال جذري للثدى وتنظيف الغدد الليمفاوية تحت الإبط لمريضة 43 عاما تعانى من وجود ورم سرطانى بالثدى.

وذلك فى إطار الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد، رئيس قسم الجراحة العامة، بأن المريضة حضرت إلى عيادة الجراحة العامة بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي وبعد الكشف والفحوصات تبين وجود ورم سرطاني بالثدى و منتشر بالغدد الليمفاوية تحت الإبط، حيث تم إجراء الجراحة للمريضة ضمن قائمة عمليات جراحات الأورام.

وأشار عبدالحميد، إلى أن الفريق الجراحى، ضم كل من: الدكتور محمود أبو زيد، مدرس الجراحة العامة والدكتور زياد عبد الرؤوف، أخصائي الجراحة العامة، والطبيبة هند الطيرى، معيد الجراحة العامة والطبيبة زينب على، طبيب مقيم بالقسم.

وتابع عبدالحميد: كما شارك أيضا من قسم التخدير الدكتور أحمد اسماعيل، مدرس التخدير والعناية المركزة والطبيب محمد عبدالعزيز، مدرس مساعد التخدير، والطبيب أحمد غانم، طبيب مقيم بالقسم تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبى من هيئة التمريض محمد عبدالستار، وممدوح عبدالحميد.

وأضاف الدكتور محمد يسرى، مدير مستشفى الحرم الجامعى، بأن المريضة بحالة جيدة وتتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلى للمستشفى بعد خروجها من وحدة العناية المركزة.

قنا مستشفى قنا الجامعى جامعة جنوب الوادي استئصال جذرى لثدى مريضة الغدد الليمفاوية ورم سرطانى بالثدى

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