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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طرح دواجن مخفضة.. كيف تساهم الزراعة في خفض أسعار الفراخ بالأسواق؟

الدواجن
الدواجن

تسعى وزارة الزراعة من أجل توفير دواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تسعى بشتى الطرق لدعم المربيين من أجل صناعة دواجن قوية، كما وافق مجلس الوزراء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.

 

صناعة الدواجن 
 

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لمنتجي الدواجن من خلال عدة إجراءات واستثناءات؛ من أجل دعم صناعة قوية وهامة مثل صناعة الدواجن ، وفى نفس الوقت تعمل على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وبالتالى تصل الدواجن بسعر مناسب للمستهلك. 

وأشار "القرش" ، خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، إلي أن الوزارة تقوم  بالتنسيق مع عدة جهات  من أجل الإفراج عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، حيث تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار ، خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023. 

استثناءات للمربيين 
 

وأضاف "متحدث وزارة الزراعة " ، أن يتم وضع استثناءات للمربين مع البنوك، ويتم توفير منافذ كثيرة لعرض الدواجن والبيض بأسعار مناسبة وبالتالى تقل الحلقات الوسيطة، كما تم عمل مجازر لهذا الغرض بحيث يتم عرض المنتجات بشكل مباشر من المنتج للمستهلك .

الزراعة التعاقدية 
 

وأوضح أن تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الأعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الإتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة.

وقال الدكتور محمد القرش، إن كل هذه المجهودات تنعكس إيجابيا على أسعار الدواجن والبيض وكذلك على المربين وتدعم صناعة قوية فى مصر ، مشيرا إلي  أن المزارع لن تتحمل أى ضريبة عقارية خلال تلك السنوات، وأن ذلك من أجل التخفيف، ويكون هناك انخفاض فى أسعار الدواجن، أن الدولة تنظر فى جميع الأدوات التى تملكها.

طرح دواجن مخفضة 

وعلى نفس السياق ، أوضح الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن وزارة الزراعة قامت بعمل مبادرة من أجل تخفيف العبء على المواطنين من خلال طرح دواجن بأسعار تقل 20 %  عن الأسواق ، وذلك خلال شهري مارس وإبريل .

وناشد "الزيني" خلال تصريحات ل "صدي البلد "، الحكومة بضرورة استيراد الأعلاف "الذرة ، وفول الصويا " وتوزيعها على المزارع والمربيين مباشرة ، وذلك لمنع الاحتكار وخلق السوق السودا وبالتالى تقل أسعار الأعلاف والتى تمثل 80% من تكلفة الدواجن .

وأضاف "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" ، أن أسعار الذرة وفول الصويا  وصلت إلى سعر قياسي قابل للزيادة بسبب الاستغلال؛ وهي أمور تُمثّل عبئَا على التكلفة، وارتفاع الأسعار على المستهلك .

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