سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

تأكد غياب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، عن مباراة فريقه ضد الهلال السوداني، المقررة عصر اليوم، السبت، ضمن مباريات دور المجموعات البطولة القارية دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.
وجاء سر غياب كهربا عن قائمة الأهلي بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة وارتفاع في درجة الحرارة.
وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات.
خط الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
بدلاء الأهلي
- محمود متولي - رامي ربيعة - محمد شريف - مروان عطية - علي لطفي - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - محمد فخري - محمد أشرف.
أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي:
محمود عبد المنعم "كهربا"
شادي حسين
حمزة علاء
ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مع أندية ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني